В Петербурге на рэпера завели дело из-за дрифта в центре города

В Санкт-Петербурге полиция завела дело на рэпера и его приятелей из-за перекрытия дороги при съемках клипа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В отношении дрифтера-музыканта и двух его знакомых возбуждено уголовное дело по части один статьи 267 УК РФ ("Воспрепятствование движению транспортных средств"). В ночь на 25 апреля все трое были задержаны у ночного клуба на набережной канала Грибоедова, где у них проходил концерт», — рассказали в главке МВД по городу и Ленинградской области.

Имя артиста в полиции раскрывать не стали. Однако там отметили, что он «известный в определенных кругах рэп-исполнитель». Позже выяснилось, что в числе задержанных оказались участники коллектива XIII — рэпер Грязный Луи (настоящее имя — Валентин Суходольский) и хип-хоп-артист Алексей Алексеев, известный под псевдонимом Brick Bazuka.

По данным полиции, 13 апреля музыканты устроили экстремальный заезд на спортивном автомобиле в центре Санкт-Петербурга на улице Восстания. Также в роли видеооператоров выступили приятели артистов, группа людей снимала клип. В результате на дороге было затруднено движение автотранспорта.