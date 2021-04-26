Работодатели оценили важность высшего образования при устройстве на работу

Российские работодатели оценили важность наличия высшего образования при приеме соискателей на работу. Так, только 27,9 процента руководителей учитывают соответствие специальности в дипломе предлагаемой вакансии. Об этом свидетельствуют данные опроса института технологий управления МИРЭА, которые приводит РБК.

При этом большая чать начальников — 56,8 процента — обращают больше внимания на наличие у соискателя опыта работы. Еще 15,2 процента работодателей признались, что для них важен сам факт наличия диплома у потенциального сотрудника.

Уточняется, что у 74,5 процента опрошенных предпринимателей наличие высшего образование было перечислено среди требований к соискателям. Однако отказали в приеме на работу россиянам без диплома только 41,8 процента руководителей.

Бизнесмены также перечислили должности, для соискателей на которые принципиально важно иметь соответствующее высшее образование: врач, ветеринар, педагог, инженер, IT-специалист в области управления и IT-специалист узкого профиля. При этом работодатели отметили, что на рынке сейчас не хватает специалистов технических и рабочих профилей, младшего медицинского персонала и учителей начальных классов.

Опрос проводился с 1 по 14 апреля 2021 года среди 1632 представителей российских компаний в 78 регионах России.

Ранее сервис SuperJob выяснил, сколько россиян работает по указанной в дипломе профессии. Оказалось, что трудоустроены по специальности только 40 процентов граждан страны. Еще 22 процента заняты в смежной сфере. 38 процентов опрошенных заявили, что занимаются непрофильной работой.