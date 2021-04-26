За долги россиян разрешили спрашивать с их родственников

Верховный суд разрешил кредиторам спрашивать с родственников обанкротившихся заемщиков, пишут «Ведомости». Для этого им разрешат запрашивать сведения об их имуществе.

Прецедентным стало дело о банкротстве в отношении компании «Сегежа сети», проходящей процедуру банкротства. Конкурсный управляющий запросил в загсе Карелии, где зарегистрировано предприятие, данные о родственниках двух руководителей. Каждому из них принадлежит по одной третьей доле в компании.

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После отказа в загсе конкурсный управляющий обратился в суд, однако первая и апелляционная инстанции так же отказали в предоставлении информации. Но Верховный суд встал на сторону истца и постановил предоставить ему требуемые сведения.

В результате, отмечают опрошенные изданием юристы, уже в ближайшее время может сложиться новая для России практика, когда родственников и других связанных с должником будут привлекать к ответственности наравне с непосредственными бенефициарами.

В российском праве существует понятие контролирующие должника лица (КДЛ), к которым можно отнести широкую категорию как физических, так и юридических лиц, включая родственников. Однако в реальности, поясняют специалисты, установить их связь с должником зачастую было проблематично — в том числе из-за отсутствия достоверных сведений о родстве. Теперь ситуация может коренным образом измениться.