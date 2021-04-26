Навального осмотрели рентгенолог, нейрохирург, невролог и гастроэнтеролог

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова рассказала о врачах, обследовавших учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального. Ее слова передает ТАСС.

По словам Москальковой, гражданские врачи регулярно посещали Навального с 24 марта по 20 апреля. В частности, его обследовали рентгенолог, нейрохирург, невролог, нефролог, гастроэнтеролог и другие специалисты.

Москалькова добавила, что запросила и получила все заключения гражданских врачей, а также лично ознакомилась с материалами. Речь идет об анализах, экспертных заключениях специалистов Владимирской областной клинической больницы и письменных заключениях гражданских врачей.

Навальный отбывает наказание в исправительной колонии №2 (ИК-2) во Владимирской области. В конце марта стало известно об ухудшении его здоровья, 19 апреля во ФСИН сообщили о его переводе в больницу для осужденных. Терапевт, нейрохирург, невролог, диетолог и психиатр провели осмотр оппозиционера в связи с его жалобами на ухудшение здоровья. Ему сделали МРТ, УЗИ, ЭКГ.