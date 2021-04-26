В Госдуме дали советы взявшим отпуск с 4 по 7 мая россиянам

Россиянам, написавшим заявление на отпуск в дни с 4 по 7 мая, которые президент Владимир Путин на прошлой неделе объявил нерабочими, следует решать вопрос о его переносе напрямую с работодателем. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщает в понедельник, 26 апреля, «Москва 24».

«У нас в Трудовом кодексе есть понятия "нерабочие праздничные дни" и "выходные дни". А президент объявляет эти дни специальным указом, исходя из эпидемиологической ситуации, просто нерабочими», — пояснил он, отметив, что практики в данном правовом вопросе еще мало.

По его словам, работник может написать заявление об отмене или переносе отпуска. Однако работодатель имеет право оставить все как есть, отказавшись принять заявление. В то же время, советует Нилов, сотрудник может обратиться в Трудовую инспекцию или в суд, если посчитает, что его права были нарушены.

Владимир Путин объявил дни с 4 по 7 мая нерабочими. Соответствующий указ он подписал вечером 23 апреля. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пояснил, что новый локдаун на это время в России вводиться не будет. Изначально граждане должны были отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.