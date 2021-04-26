Синоптик рассказал россиянам о погоде в майские праздники и летом

До конца апреля Россию ждет прохладная осенняя погода с небольшим потеплением в мае, а лето будет на 1-2 градуса теплее положенной климатической нормы, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Его слова передает «Комсомольская правда».

«До конца апреля серия североатлантических циклонов продолжит поставлять нам порции облаков и осадков. Причем, не только дождей. В темное время суток иногда даже будут наблюдаться вкрапления мокрого снега», — отметил специалист. По его словам, начало мая будет теплее, но о плюс 20 градусах, которые наблюдались неделю назад, речи нет.

Тишковец добавил, что во второй части майских праздников ситуация будет более-менее стабилизироваться. «Может быть, мы даже выйдем на норму — плюс 15-20 градусов ко Дню победы», — сказал он.

Лето на большей части европейской территории России будет чуть теплее климатической нормы. Причем, чем севернее, тем положительное отклонение будет более значимым, заключил Тишковец.

Ранее он заявил, что в мае россиян ожидают климатические качели. Начало месяца для жителей Москвы и Центральной России будет прохладным, позже потеплеет с превышением нормы.