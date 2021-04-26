В США вспомнили о страхе из-за превосходства СССР

После запуска первого в мире искусственного спутника Земли (ИСЗ) «Спутник-1», состоявшегося 4 октября 1957 года, США испытывали страх, вызванный превосходством СССР, вспоминает ветеран Корпуса морской пехоты (КМП) Соединенных Штатов Алекс Холлингс в блоге Sandboxx.

«Этот всеохватывающий страх перед тем, что коммунисты выигрывают не только с точки зрения гаек и болтов, но и с точки зрения сердец и умов, непосредственно привел к созданию НАСА, перераспределению ресурсов в ракетостроение и, конечно же, потоку финансирования как оборонных, так и престижных программ, призванных компенсировать советские преимущества, которые становились очевидными во многих областях», — утверждает автор.

Ветеран КМП США напоминает, что с 6 по 31 октября 1957 года в каждом выпуске ежедневной газеты The New York Times советский «Спутник-1» упоминался в среднем 11 раз. По мнению автора, данное обстоятельство «ярко выражало общий страх Америки перед Советами в космосе».

Холлингс отмечает, что после запуска первого ИСЗ отставание США от СССР только усиливалось, поскольку впоследствии Советскому Союзу удалось впервые отправить в космос животных, запустить космический аппарат, ставший первым искусственным спутником Солнца, и достичь поверхности Луны.

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«В конце 1950-х — начале 1960-х годов Советский Союз не просто возглавлял космическую гонку, но и доминировал в ней. Если Америка хочет поменяться ролями с красными, ей нужно поближе взглянуть на то, что они прячут внутри своих ракет», — пишет автор.

Согласно Холлингсу, ситуация изменилась, когда Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США получило данные, касающиеся советского космического аппарата «Луник». «Информация, полученная в ходе операции, дала Америке более полное представление о том, на что способны Советы, что позволило ей соответствующим образом планировать свои собственные усилия», — уверяет автор.

В октябре 2017 года конструктор космических систем и политолог Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Советского Союза (КПСС) Никиты Хрущева рассказал, что СССР получал от США предложение организовать совместную пилотируемую миссию на Луну, однако оно было отвергнуто из-за в боязни показать отставание Советского Союза в экономике и аэронавтике.