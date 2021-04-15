В США назвали еще один рекорд Юрия Гагарина

Советский космонавт Юрий Гагарин, ставший первым человеком, оказавшимся в космосе, установил и другой невероятный рекорд, пишет американский журнал Popular Mechanics.

«Во время своего исторического путешествия Гагарин установил еще один рекорд, став первым человеком, совершившим полет на гиперзвуковой скорости», — напоминает издание.

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Журнал отмечает, что космический корабль «Восток-1», внутри которого находился Гагарин, при спуске на Землю превысил скорость в пять чисел Маха. Вторым человеком, совершившим полет на гиперзуковой скорости, издание называет астронавта Алана Шепарда, ставшего первым американцем, достигшим космоса.

Абсолютный рекорд полета внутри летательного аппарата с двигателем, развившего гиперзвуковую скорость, согласно Popular Mechanics, принадлежит майору Военно-воздушных сил (ВВС) США Уильяму Найту, который 3 октября 1967 года управлял самолетом-ракетопланом X-15A-2 на скорости 7274 километров в час.

9 апреля с космодрома Байконур (Казахстан) стартовала ракета «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-18», получившим имя первого человека, отправившегося в космос — «Ю.А. Гагарин». Спустя несколько часов космический корабль пристыковался к Международной космической станции (МКС).