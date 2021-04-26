Акула укусила мужчину за голову и сломала зуб

У берегов ЮАР акула напала на ныряльщика, укусила его за голову и сломала зуб. Об этом сообщает издание The Sun.

Инцидент произошел, когда 38-летний Джарид Норман (Jarid Norman) занимался подводной охотой в провинции Квазулу-Натал. Он видел, что рядом плавают акулы, но это его не смущало. «Это как змеи в саду, — объясняет мужчина. — Они не обращают на тебя внимания, если их не злишь и у тебя нет чего-то, что им нужно».

Акулу заинтересовала рыба, которую Норман подстрелил из подводного ружья и держал в руках. Одна из хищниц подплыла к нему и попыталась отнять улов, но вместо этого задела его голову. «Ощущение было такое, будто кто-то ударил меня кулаком по голове, — рассказывает мужчина. — Но это не было нападением, она метила в рыбу, которую я держал в руке».

Со второй попытки акуле удалось отобрать рыбу у Нормана, после чего она ретировалась. Мужчина почти не пострадал и лишь на суше заметил, что в коже на его голове что-то застряло. «Я что-то нащупал на голове и сначала решил, что, может, сам себя ранил, — утверждает он. — Но потом посмотрел в зеркальце в машине и увидел там что-то костяного цвета. Это был маленький фрагмент акульего зуба».

Ранее сообщалось, что пятиметровая гигантская акула показалась людям у побережья Портло в английском графстве Корнуолл. Ее заметила местная команда, которая занимается организацией морских прогулок для наблюдения за дикой природой.