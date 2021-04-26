Украина вышлет российского дипломата

Фото: страница «Посольство России на Украине» на Facebook

Министерство иностранных дел Украины в ближайшее время объявит о высылке российского дипломата по принципу взаимности. Об этом 26 апреля сообщил официальный представитель министерства Олег Николенко, передает «Интерфакс».

По его словам, решение Москвы выслать украинского дипломата только «подтверждает выбранный РФ курс на дальнейшее обострение». «Ответ нашего государства на эту провокацию не замедлит», — заверил Николенко.

Спикер МИД добавил, что объявление сотрудника посольства Украины в Москве персоной нон грата «лишено логики, не имеет под собой никаких причин».

26 апреля МИД России заявил, что до 30 апреля вышлет из страны сотрудника украинского посольства. Москва назвала это ответом на действия Киева.

19 апреля Украина объявила о решении выслать старшего российского дипломата Евгения Черникова. Так Киев ответил на решение России выслать украинского консула Александра Сосонюка, задержанного сотрудниками ФСБ в Санкт-Петербурге при получении закрытой информации.