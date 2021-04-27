Работавшие на ОПГ девочки промышляли кражами в московском метро

В Москве полиция задержала 70-летнего лидера организованной преступной группы (ОПГ) и его четверых сообщников, которые использовали девочек младше 14 лет для краж в московском метро. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк на «МВД Медиа».

По ее словам, задержанные являются жителями Москвы и области. У них изъято 1,3 тысячи мобильных телефонов, компьютерная техника.

Участники ОПГ отправляли на кражи девочек, которые промышляли парами. Они высматривали в поездах метро и на станциях женщин с дорогими телефонами. Затем одна из девочек отвлекала жертву, а напарница, тем временем, вытаскивала у нее из кармана верхней одежды гаджет. Дети отдавали похищенное соучастникам, которые занимались разблокировкой техники и ее сбытом на радиорынке.

МВД опубликовало оперативную съемку задержания подозреваемых.

На кадрах видны мужчины, лежащие на полу в доме с богатым убранством, изъятая техника.

Возбуждено уголовное дело, трое участников ОПГ арестованы, двое — под домашним арестом.