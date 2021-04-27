В США начали еще одно расследование деятельности полиции

Министерство юстиции США начинает масштабное расследование полицейской деятельности в Луисвилле, штат Кентукки, в связи со смертью Бреонны Тейлор в марте 2020 года. Девушка была застрелена полицией во время рейда в ее доме. О решении сообщил генеральный прокурор Меррик Гарланд (Merrick Garland), передает Politico.

Дело станет вторым широкомасштабным расследованием деятельности правоохранительных органов, проводимым администрацией президента США Джо Байдена за неделю. Так, 21 апреля присяжные в суде Миннеаполиса признали бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве Джорджа Флойда.

По словам Гарланда, особое внимание будет уделено тому, практикует ли полицейское управление неразумное применение силы, в том числе в отношении людей, участвующих в мирной деятельности. Также будет изучено, проводят ли полицейские неконституционные обыски и изъятия.

Генеральный прокурор отметил, что в ходе расследования, кроме прочего, планируется проверить подготовку, которую проходят офицеры, и действующую систему привлечения офицеров к ответственности, а также оценить, участвует ли полицейское управление в дискриминационном поведении по признаку расы.

26-летняя сотрудница скорой помощи Бреонна Тейлор была убита сотрудниками полиции: они выстрелили в девушку восемь раз после проникновения к ней в дом в Луисвилле. Полиция проводила задержание жителей соседнего дома по подозрению в торговле наркотиками, и у них была наводка, что наркотики могут храниться и в доме Тейлор. Семья убитой девушки подала иск о неправомерных действиях полицейских, которые так и не понесли наказания.