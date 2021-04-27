В два поселка на Таймыре впервые проведут сотовую связь и мобильный интернет

В поселках Волочанка и Новорыбная на Таймыре впервые появятся сотовая связь и мобильный интернет, сообщается на сайте Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

Базовые станции по обеспечению услуг связи установят в сентябре-октябре, их возведение будет оплачено из краевого бюджета. Летом в район доставят необходимое оборудование, через конкурс будет выбран поставщик услуг.

Проведение интернета в населенные пункты проходит в рамках краевой госпрограммы «Развитие информационного общества». Благодаря ей в регионе в течение ближайших трех лет будут создаваться условия для развития связи в труднодоступных и малочисленных поселках. На эти цели в 2021 году Таймыру выделено более 17 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в конце мая или начале июня начнется глубоководная прокладка подводной волоконно-оптической линии связи от Мурманска до Владивостока протяженностью 12,6 тысячи километров. Все работы завершатся примерно в 2026 году.