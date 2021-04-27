Пенсионеры попросили у Петербурга вернуть пять миллиардов рублей

Партия пенсионеров обратилась к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с просьбой помочь вернуть гражданам около пяти миллиардов рублей, «зависших» на счетах банка «Открытие». Пресс-релиз есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным партии, из-за смены системы выплат пенсий на счетах кредитной организации остаются деньги порядка 400 тысяч человек. В организации считают, что сам глава города, Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга и СПбГКУ «Городской информационно-расчетный центр» должны как можно скорее разобраться в проблеме.

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Ситуация возникла еще до 2017 года, когда основным агентом Пенсионного фонда России (ПФР) в Санкт-Петербурге был банк «Открытие» — «наследник» бывшего регионального монополиста отрасли банка «Петровский».

Как утверждается в пресс-релизе, кредитная организация была оператором платежей без прямого контакта с гражданами, то есть большинство из тех, кому положены деньги, просто не знали, что у них есть счета в «Петровском». Туда приходили выплаты от города, причем еще со времен «монетизации льгот» в середине 2000 годов.

В партии попросили сформировать список граждан, которым начислялись выплаты из бюджета города, а затем проверить есть ли движения по счетам, куда им перечисляли выплаты. Также следует запросить их, знают ли они о существовании таких счетов.

Ранее Партия пенсионеров потребовала ликвидировать Пенсионный фонд, объяснив, что тот не приносит пользы никому, кроме собственных сотрудников, которых уже более 100 тысяч.