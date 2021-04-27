В Москве из банковской ячейки похищено 50 миллионов рублей

В Москве из банковской ячейки похищен 51 миллион рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

Неизвестный мужчина пришел в отделение банка на Бережковской набережной. Он подобрал ключ к ячейке, арендованной генеральным директором крупной компании. Там хранились наличные деньги в разной валюте и ценности. Вор забрал содержимое ячейки и скрылся.

Возбуждено уголовное дело. Общий ущерб оценивается в 51 миллион 379 тысяч рублей. Потерпевший 46-летний предприниматель. У него украдено 70 золотых монет, 610 тысяч долларов и 20 тысяч евро, пояснил источник в правоохранительных органах.

11 февраля сообщалось, что в Москве были совершены сразу четыре кражи денег и ценностей из банковских ячеек, общая сумма ущерба составляет 24 миллиона рублей. Три преступления произошли в отделении банка на улице Климашкина в Пресненском районе Москвы. Представитель кредитной организации сообщил, что кражи совершены неустановленным лицом, которое вынесло сбережения клиентов банка в виде наличных денег в разной валюте и ювелирные украшения.

Также кража совершена из индивидуального банковского сейфа на юго-западе Москвы. Главный бухгалтер кредитной организации сообщила, что преступник проник в помещение банковского хранилища под видом клиента, открыл сейф и забрал миллионы рублей. Возбуждены уголовные дела.