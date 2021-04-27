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Названа самая безопасная страна в период пандемии

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Фото: Vincent Yu / AP

Сингапур занял первое место в рейтинге самых безопасных стран в период пандемии COVID-19, обогнав Новую Зеландию. Об этом говорится в исследовании Bloomberg.

Причиной для оптимистичной эпидемиологической ситуации в стране стали высокие темпы вакцинации населения и эффективная борьба с распространением вируса, отмечает агентство. Власти Сингапура оперативно закрыли границы, а также ввели строгий карантин для инфицированных и контактировавших с ними. Благодаря жестким мерам удалось свести ежедневное число заражений к минимуму.

Для определения положения страны в рейтинге были проанализированы ключевые факторы: показатели смертности, общее число больных, количество проведенных тестирований и статистика по проведению вакцинации. Сингапур набрал 79,7 балла, за ним следует Новая Зеландия, затем Австралия и Израиль.

Всего в исследовании поучаствовали 53 страны. Россия заняла 22 место, опередив Германию, Австрию, Ирландию, Португалию и Испанию. На российской территории за время эпидемии в стране выявили 4,7 миллиона случаев заражения COVID-19, из них 108 тысяч умерли. На данный момент в стране полностью привиты 7,5 миллиона жителей.

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