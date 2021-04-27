На ценниках Zara обнаружили секретную подсказку по выбору нужного размера

Пользователь TikTok обнаружил секретную подсказку на ценниках в магазинах испанского модного бренда Zara, с помощью которой можно выбрать правильный размер одежды. На публикацию в аккаунте Officially_Outfits обратили внимание в The Sun.

На размещенных кадрах блогер демонстрирует крупным планом бирки, которые крепятся к вещам марки с помощью тонкой тесьмы. Он обращает внимание зрителей на фигуру, обрамляющую отверстие в верхней части ярлыка.

По его словам, если вокруг тесьмы описан квадрат — данную вещь необходимо выбирать в привычном для покупателя размере. Однако в случае, если на месте квадрата расположен треугольник, — вещь «маломерит».

Автор ролика признался, что об этом «шокирующем» лайфхаке ему рассказал консультант одного из магазинов Zara. «Девушка, работавшая на кассе, заявила, что размер любой одежды с треугольником на ярлыке должен быть немного больше того, что вы носите на самом деле», — поведал он в ролике, который собрал полмиллиона лайков.

В июле 2020 года покупательница возмутилась разницей в размерах одежды из разных масс-маркетовых магазинов. Девушка показала на видео, как на ней сидят джинсы бренда Zara 12-го размера (40 EU) и аналогичные брюки с сайта Asos 8-го размера (36 EU). Выяснилось, что последние сели по ее фигуре лучше, чем пара из Zara, которая оказалась слишком узкой, несмотря на больший размер.