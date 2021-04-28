Россия
 
Последние новости
Европарламент внес отключение России от SWIFT в проект резолюции
Отдыхающий гулял по пляжу и нашел партию кокаина на 112 миллионов рублей
Взрывотехник воссоздал картину убийства Александра II
Доктор Мясников призвал ввести в России принудительную вакцинацию
В Москве объяснили появление «Пизанской башни»
Польская спортсменка на ЧМ по шашкам убрала флаг из солидарности с россиянкой
В Белоруссии завершили расследование дела мужа Тихановской
В Египте нашли редкие гробницы доисторических времен
Европарламент призовет отказаться от нефти и газа из России
Во «ВКонтакте» появилась новая функция
Новости партнеров
Прослушать новость

В животе россиянки выросла опухоль размером с арбуз

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: страница «Здравоохранение Тюменской области» во «ВКонтакте»

В Тюмени врачи удалили из живота 64-летней женщины опухоль размером с арбуз. Образование весило около девяти килограммов, сообщается на сайте областной клинической больницы №2.

Опухоль женщине диагностировали в ее родном городе Тобольске, но тогда она отказалась от госпитализации по семейным обстоятельствам. Второй раз она обратилась за медицинской помощью, когда живот увеличился в размерах. После этого ее направили в Тюмень.

«Дообследование подтвердило, что образование разрослось и заполнило всю брюшную полость и малый таз», — говорится в сообщении пресс-службы больницы.

Гинекологи-хирурги извлекли доброкачественное образование диаметром в 35 сантиметров. По словам руководителя гинекологического отделения Дениса Лапина, любая физическая нагрузка могла привести к разрыву опухоли и внутреннему кровотечению. Операция прошла успешно, сейчас россиянка находится под наблюдением врачей.

Ранее у жительницы Тюмени обнаружили опухоль, которую та два года считала полнотой. Новообразование занимало всю брюшную полость и весило 25 килограммов. Чтобы извлечь его, хирурги провели сложную трехчасовую операцию.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Врачи удалили россиянину опухоль размером с половину ноги
Россиянка два года принимала 25-килограммовую опухоль за полноту
У россиянки нашли опухоль весом с нее саму