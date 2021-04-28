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Губернатор ЕАО отреагировал на идею объединиться с Хабаровским краем

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Ростислав Гольдштейн
Ростислав Гольдштейн
Фото: @goldshtein_rostislav

Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн прокомментировал предложение вице-премьера Марата Хуснуллина о присоединении региона к Хабаровскому краю. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, соответствующие решения должны принимать местные жители. «И решать будут они вне зависимости от личного мнения Марата Шакирзяновича Хуснуллина», — сказал он.

Гольдштейн также отметил, что вопросами региона ежедневно занимается полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Ранее Хуснуллин заявил, что существующий принцип деления России на регионы «неправильный», такое их количество стране не нужно. «Вот я Еврейской автономной областью не хочу заниматься, не хочу с точки зрения трудозатрат», — сказал он, отметив, что это его личное мнение, а не официальная позиция, согласованная с правительством.

Он предложил объединять небольшие регионы с соседними, более крупными, чтобы вопросами этих территорий занимались губернаторы, а не федеральная власть.

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