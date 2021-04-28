Суеверный мужчина сорвал рейс со 148 пассажирами одним действием

Мужчина, летевший китайской авиакомпанией, из-за суеверия кинул монеты в турбину самолета и сорвал рейс со 148 пассажирами. Об этом пишет издание Unilad.

Так, 16 апреля китаец по фамилии Ван (Wang) собирался вылетать из Вэйфана в Хайкоу, провинция Хайнань. Перед тем, как подняться на борт, мужчина бросил в турбину самолета шесть монет, завернутых в красную бумагу, чтобы «помолиться о благословении».

Во время предполетной проверки лайнера на земле были найдены те самые монеты — из-за соображений безопасности авиакомпания решила отменить рейс и перенести его на следующий день. Все 148 пассажиров воздушного судна были допрошены — Ван сам сознался в своем действии и был задержан полицией.

Как позже объяснил китаец правоохранительным органам, он бросил монеты «на удачу». О штрафе или наказании для пассажира не уточняется.

В феврале 2019 года другой пассажир из Китая бросил в двигатель взлетающего самолета монетки на удачу и был оштрафован судом за нанесенный авиакомпании ущерб. Инцидент произошел с 28-летним Лю Чао (Lu Chao), который летел из города Аньцин в Куньмин рейсом авиакомпании Lucky Air.