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В Кремле оценили темпы вакцинации россиян

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Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

Темпы вакцинации россиян со временем будут наращиваться, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, передает в своем Twitter-аккаунте «Эхо Москвы».

«Безусловно, темпы вакцинации будут расти. В настоящий момент они абсолютно соответствуют востребованности населения», — пояснил Песков.

Он добавил, что все регионы страны обеспечены вакцинами, и в Кремле рассчитывают, что со временем спрос на них будет расти. Кроме того, по мнению Пескова, нельзя не учитывать и уровень естественной иммунизации у тех, кто уже переболел коронавирусом.

Ранее Всемирная организация здравоохранения зафиксировала «мягкое снижение» в России заболеваемости COVID-19. Представительница организации Мелита Вуйнович сообщила, что Россия «находится на плато или на мягком снижении, но не везде», — сообщила она. При этом в ВОЗ отметили, что им бы хотелось видеть более высокие темпы вакцинации во всех странах.

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