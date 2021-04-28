Автомат по приготовлению пиццы появился в Италии

В Риме установили первый автомат по приготовлению и продаже пиццы, рассказывает «Российская газета».

Аппарат под названием Mr.Go.Pizza, с виду похожий на обычный вендинговый автомат, появился на одной из центральных площадей итальянской столицы — площади Болоньи.

Создатели пиццамата опубликовали ролик о том, как он действует. Внутри техники есть миксер, который сам готовит классическое тесто из воды и муки, которое затем прессуется в плоскую и круглую форму пиццы. Клиент выбирает ингредиенты, автомат распределяет их по тесту, и затем пицца выпекается при температуре 380 градусов. После этого она помещается в картонную коробку и выдается покупателю. Все время приготовления занимает около трех минут.

Автомат предлагает на выбор четыре самых популярных варианта пиццы: «Маргариту», «Четыре сыра», «Дьявола» и «Панчетту». Стоимость пиццы — от 4,5 до 6 евро, в то время как в обычных пиццериях Рима средняя их стоимость выше в два раза.

Отмечается, что далеко не всем местным жителям нововведение понравилось. По их мнению, пиццаматы могут привести к прекращению работы многих ресторанов.

Ранее сообщалось, что в Италии решили штрафовать недобросовестных продавцов мороженого, которые с помощью сжатого воздуха заставляют десерты выглядеть более объемными. Размер наказания может составить до 10 тысяч евро, в данный момент разрабатывается соответствующий законопроект.