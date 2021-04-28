Найден способ выяснить истинные предпочтения соседей

Москвич под ником @Thebodyabodya нашел в интернете сайт, который позволяет выяснить, какие файлы соседи пользователя скачивают с торрент-трекеров. О способе узнать истинные предпочтения жильцов дома он рассказал в Twitter.

«Очень хочется узнать, в какой квартире живет тот безумец, которому понадобилось 55 гигабайт порнухи с Алексой Флекси», — отметил автор поста.

Чтобы увидеть все скачанные соседями торренты, нужно зайти на сайт iknowwhatyoudownload.com. На этой странице автоматически появится список всех закачек пользователей, которые выходят в интернет с того же IP-адреса, что и посетитель страницы.

Сервис не показывает, кто конкретно скачивал те или иные файлы, поэтому узнать соседа-пирата по имени или по его адресу не получится.

Издание Hi-Tech.Mail.ru подчеркивает, что в некоторых случаях пользователи сервиса могут видеть пустую страницу: скорее всего, провайдеры подключили им персональные «белые» IP-адреса.