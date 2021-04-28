Стюардесса обвинила авиакомпанию в смерти мужа

Стюардесса американской авиакомпании Southwest Airlines Кэрол Мэддэн (Carol Madden) подала иск к своему работодателю с обвинением в смерти мужа. Об этом сообщает издание USA Today.

Мэддэн утверждает, что к болезни супруга привело халатное отношение перевозчика к соблюдению санитарных норм во время обязательного обучения для работников прошлым летом. Муж бортпроводницы Билл, ветеран и бывший инженер железнодорожной связи, отвез Мэддэн домой после дня тренингов в аэропорту в Вашингтоне. После этого оба супруга почувствовали себя плохо, а сданные тесты на COVID-19 оказались положительными. Состояние здоровья Билла быстро ухудшилось — он умер несколько недель спустя в больнице.

По информации издания, стюардесса потребовала возмещения ущерба в размере более трех миллионов долларов.

Авиакомпания выразила свои соболезнования бортпроводнице. Тем не менее представитель Southwest Airlines заявил, что они обязаны обеспечить «разумно безопасную рабочую среду» для сотрудников, однако ответственность по уходу за членами семей работников не несет. Кроме того, в авиакомпании добавили, что не могут проверить, где и при каких обстоятельствах женщина заразилась коронавирусом.

20 апреля сообщалось, что подросток отсудил около шести миллионов рублей у авиакомпании после того, как был случайно покалечен стюардессой.