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Россиянам рассказали об опасности видеоконференций

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Фото: Pixabay

Нейропсихолог Ирина Хвингия в беседе с радио Sputnik рассказала об опасности видеоконференций и долгого онлайн-общения.

По ее словам, регулярная перегрузка зрительного анализатора в результате долгих видеоконференций может негативно повлиять на состояние здоровья и стать причиной серьезных недомоганий. «При перегрузке зрительного анализатора человек становится более раздражительным, у него падает работоспособность, сложнее переключаться с задачи на задачу, он быстрее устает от выполнения каждой задачи, утром просыпается уже уставшим, сколько бы часов ни проспал», — пояснила специалист. Она добавила, что это первый признак невроза.

Хвингия отметила, что чрезмерное напряжение может привести к приступам головокружения, а также к носовым кровотечениям. Эксперт порекомендовала при возможности во время онлайн-общения ограничивать нагрузку на глаза. Также необходимо побольше гулять и дышать свежим воздухом, добавила специалист.

Ранее сообщалось, что за период пандемии коронавирусной инфекции в России выросло число граждан с тревожными и депрессивными расстройствами. В разных регионах страны число обратившихся за психологической или психиатрической помощью увеличилось от 10 до 30 процентов. Чаще всего россияне жаловались на депрессивные и стрессовые состояния, переживания о здоровье, зависимости, конфликты в семье и отношениях, проблемы одиночества, а также личностные и возрастные кризисы.

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