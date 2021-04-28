Россиянам компенсируют стоимость деревянных домов

В России могут ввести скидки на деревянные домокомплекты — Минпромторг направил в правительство проект постановления о субсидировании из федерального бюджета выпадающих доходов лесопромышленников, связанных с предоставлением таких дисконтов покупателям. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Фактически Минпромторг предложил давать скидку в 10 процентов гражданам, готовым приобрести комплектующие для строительства деревянных домов. Производителям эту скидку будет компенсировать государство. При этом предельную стоимость комплекта, который можно купить со скидкой, ограничат — она составит 3,5 миллиона рублей.

Для получения компенсации производитель должен будет подтвердить, что его продукция сделана на территории России, и представить документы о предоставленном дисконте. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов оценил расходы бюджета на компенсацию скидок в 360–400 миллионов рублей в год (таким образом, всего может быть предоставлено до тысячи таких дисконтов ежегодно).

По словам чиновника, основная цель инициативы — стимулировать спрос на качественные деревянные дома, изготовленные на специализированных предприятиях. Всего России работают 62 предприятия деревянного домостроения, из них 14 — это крупные комбинаты, подсчитали в Минпромторге.

В январе 2021-го вице-премьер Виктория Абрамченко анонсировала запуск ипотеки на возведение деревянных домов. Предполагается, что эта мера должна помочь развитию лесной отрасли. «Мы прорабатываем с экономическим блоком, с Центробанком соответствующие меры для того, чтобы деревянный дом был полноправным участником ипотечных кредитов», — заявила Абрамченко.

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