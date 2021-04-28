Жириновский рассказал о спасшей его при покушении шубе

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскрыл подробности покушения на него в российском отеле. Об этом со ссылкой на пресс-службу политика пишет URA.RU.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в тюменской гостинице «Восток» в 1979 году. Жириновский рассказал, что прибыл в город в командировку в качестве адвоката. «На всю жизнь запомнил, чуть не убили», — посетовал он.

По его словам, в многоместном номере, где он расположился, также находились два человека, которые распивали спиртные напитки. На замечание будущего лидера ЛДПР они отреагировали резко и попытались порезать его ножом — его спасла шуба.

«Гостиница эта так и стоит. Может на ней вывеску повесить, что здесь в феврале 1979 года совершено покушение», — заключил собеседник портала.

Отмечается, что тюменское региональное отделение ЛДПР открыло в «Востоке» номер Жириновского. В комнате № 301 представлены его высказывания, примеры деятельности и программа партии.

25 апреля Жириновский заявил о намерении стать чемпионом мира по участию в выборах президента. Политик планирует баллотироваться в 2024 году. В своей речи он сравнил себя с президентом США Джо Байденом, отметив, что попытается стать главой государства в 78 лет, как и американский лидер.