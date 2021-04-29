Женщина показала правильный способ развесить белье на прищепках после стирки

Жительница Ирландии продемонстрировала верный способ развешивания белья на прищепках после стирки и удивила пользователей сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах Кристина Байерс (Christina Byers) показала, что раньше она перекидывала белье через веревку и фиксировала его с помощью зажимов, чтобы оно не улетело из-за ветра. После этого женщина объяснила, что в нижней части прищепок есть специальные круглые отверстия, которые позволяют зацепить одежду за края, не перекидывая ее через бечевку и не деформируя ткань. Такой способ не оставляет заломов и потертостей на вещах. Ролик собрал 330,8 тысячи просмотров.

Пользователи сети поблагодарили Байерс за лайфхак. «Боже, моя одежда годами истиралась в этих местах, где ты была раньше!», «Это так просто и гениально! Как я раньше до этого не додумалась?», «Я чувствую себя тупой», «Мне нужно было несколько раз пересмотреть видео, чтобы осознать происходящее», «Я в шоке», — писали они.

Ранее в апреле популярная певица показала свой способ развесить белье после стирки и восхитила фанатов. Поп-исполнительница Стейси Соломон (Stacey Solomon) объяснила фанатам, что сначала развешивает мокрые вещи на вешалки, после чего прикрепляет их прищепками к веревке для сушки белья, расположенной во дворе дома. По словам знаменитости, таким образом белье меньше мнется и на нем не образуются складки.