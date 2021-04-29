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Пореченков предложил новую национальную идею для России

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Актер театра и кино Михаил Пореченков предложил сделать профессионализм новой национальной идеей России. Своим мнением он поделился в беседе с «Известиями».

«К сожалению, молодежь совсем не понимает, что такое работать, все считают, что им все должны. Что государство им обязано», — подчеркнул Пореченков. Он добавил, что такое отношение к жизни является заблуждением, и призвал молодых людей «идти и работать самим».

Артист предположил, что в России многое изменится, если люди начнут уважать простых тружеников, занимающихся, например, варкой стали или грузоперевозками. Говоря о профессионализме, Пореченков отметил, что на роли второго плана в кино необходимо брать квалифицированных актеров, что должно повысить уровень качества снимаемых в стране фильмов.

Ранее народный артист России Дмитрий Певцов призвал вернуть в экономику страны практику советских пятилеток. По мнению 57-летнего актера, рыночная система несовершенна без планирования и регулирования со стороны государства.

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