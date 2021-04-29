Врач показал легкий и эффективный тест на определение недосыпа

Сотрудник национальной службы здравоохранения Великобритании, врач Каран Радж поделился в своем TikTok-аккаунте легким и эффективным тестом на восприятие изображений, с помощью которого можно определить, насколько хорошо человек высыпается.

Ролик под названием «Пройдите тест на недосыпание!» собрал более 3,5 миллиона просмотров. В нем специалист объясняет, как недостаток сна влияет на концентрацию внимания и мировосприятие людей.

На видео Радж показывает картинку с проезжей частью и автобусами, домами вдоль дороги и пешеходами на тротуарах. Изображение мигает черным каждую 1–2 секунды. По словам врача, людям, которые не замечают изменений в сцене, необходимо ложиться спать раньше.

«Вы заметили, как меняется цвет автобуса, исчезают здания или ребенок бежит по улице? Взгляните на это картинку еще раз. Вполне возможно, что вы испытаете короткие потери сознания, так называемые микросны. Они чреваты тем, что вы можете пропустить вещи, которые происходят прямо у вас перед глазами», — сказал специалист.

Врач добавил, что верными признаками недосыпа также являются невозможность встать без будильника или заснуть в течение пяти минут и постоянное употребление энергетических напитков.

Радж также рассказал про одну уловку, которая поможет быстрее заснуть. Он советует держать окно в спальне открытым. Таким образом уменьшается уровень углекислого газа в комнате и снижается температура тела. Этот простой способ заставляет мозг думать, что пора спать.

Ранее Каран Радж рассказал, что усталость по утрам может быть связана не с количеством часов, проведенных в кровати, а с пробуждением посреди цикла сна. Как заявил медик, способ оставаться бодрым заключается в «правиле 90 минут». По его словам, каждый цикл начинается c периода поверхностного сна, который затем переходит в глубокий сон и затем возвращается в поверхностный. Человек чувствует себя бодрым, если просыпается в конце одного из этих 90-минутных циклов.