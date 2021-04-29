Пашинян обвинил Азербайджан в нежелании возвращать пленных

Исполняющий обязанности главы правительства Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в неисполнении обязательств, взятых на себя после окончания конфликта в Нагорном Карабахе, и нежелании возвращать армянских пленных, сообщает ТАСС.

По словам политика, из-за саботажа существующих договоренностей вопрос об освобождении армянских военных и мирных жителей приобретает международный характер. При этом он заверил, что активная позиция мирового сообщества позволяет Еревану смотреть на проблему оптимистично. «Хочу подчеркнуть, что ЕС вчера вечером сделал важное заявление, отметив, что Азербайджан должен возвращать всех пленных лиц, независимо от обстоятельств их пленения», — сказал Пашинян.

26 апреля президент Армении Армен Саркисян попросил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша помочь договориться с Азербайджаном о возвращении плененных. Он заявил, что рассчитывает также на помощь всех международных организаций и подчеркнул, что помимо военнослужащих, на территории Азербайджана также может оставаться множество гражданских лиц, проживавших в Карабахе во время войны.

Ранее главный уполномоченный Армении по делам диаспоры Заре Синанян заявила, что число плененных Азербайджаном граждан Армении превышает сотню. При этом точными цифрами и персональными сведениями об узниках армянская сторона не располагает до сих пор.

9 ноября 2020-го Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны остались на занятых позициях, договорились обменяться пленными и телами погибших, Баку занял три спорных района, а в регион были направлены российские миротворцы. Азербайджан расценил итоги войны как победу.