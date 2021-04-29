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В США предсказали проблемы в отношениях России и Китая

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Фото: Globallookpress.com

Представитель Национального совета по разведке США Кристофер Борт предсказал, что расширение влияния Китая станет проблемой для России. Он также добавил, что на данном этапе две державы могут решать вопросы конкурентности, однако в будущем для российского руководства отношения с Китаем осложнятся. Об этом сообщает РИА Новости.

Борт отметил, что Москва следит за тем, как растет влияние Китая в регионах, где раньше доминировала Россия. По его словам, Китай может привнести туда деньги и инфраструктуру, которые якобы не может дать Россия. Среди таких регионов он назвал Средиземноморье, Центральную Азию и Вьетнам.

Ранее представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Пекин поддержит Москву на фоне ужесточения антироссийских санкций Запада. В марте Минобороны Китая высоко оценило уровень взаимодействия с Россией в военной сфере, назвав его важной опорой для партнерства между Пекином и Москвой.

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