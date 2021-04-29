Telegram решил занять у инвесторов еще сотни миллионов долларов

Telegram спустя полтора месяца после первого размещения облигаций решил снова занять сотни миллионов долларов у инвесторов. По информации газеты «Ведомости», компания проводит новое размещение конвертируемых еврооблигаций на 750 миллионов долларов.

Минимальный лот для покупки составлял 500 тысяч долларов, номинальная стоимость облигации составила 1000 долларов. Срок погашения — 22 марта 2026 года. Издание отмечает, что после дополнительного выпуска суммарный объем выпусков еврооблигаций Telegram Group в обращении составит 1,75 миллиарда долларов. Информацию о грядущем размещении подтвердили и источники Forbes. По словам одного из управляющих, 6 мая пройдут расчеты по сделке и начнутся торги.

В конце марта основатель Telegram Павел Дуров сообщил о продаже облигаций мессенджера «некоторым из крупнейших и наиболее осведомленных инвесторов со всего мира».

Инвестиционные фонды из ОАЭ Mubadala Investment Company и Abu-Dhabi Catalyst Partners вложили в бумаги Telegram по 75 миллионов долларов. Облигации также купил суверенный Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), имеющий совместный фонд с Mubadala. Сумма вложений со стороны РФПИ не называется.