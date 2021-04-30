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Онищенко назвал способ избежать всплеска коронавируса в России

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Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Чтобы избежать всплеска коронавируса, в предстоящие майские выходные россиянам нужно соблюдать меры предосторожности. Такой способ назвал бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Его слова передает «Парламентская газета».

Он пояснил, что президент России Владимир Путин решил сделать четыре рабочих дня выходными, «чтобы граждане проявили ответственное отношение, остались дома в своем кругу или уехали за город и там находились на своем участке, не участвуя в каких-то массовых мероприятиях».

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