В США показали «неправильное» испытание российского «Калибра»

В ходе одного из испытательных пусков было потеряно управление крылатой ракетой «Калибр-НК», которая упала в море рядом с запустившим ее фрегатом «Маршал Шапошников», рассказывает The Drive, комментируя размещенный на YouTube ролик «пробного запуска пускового макета крылатой ракеты».

Американское издание назвало данное испытание совершенно неправильным. The Drive отмечает, что дата и место проведения тестов, показанных в ролике, неизвестно, однако напоминает, что в апреле российский телеканал «Звезда» демонстрировал видео успешного испытания «Калибр-НК», запущенного «Маршалом Шапошниковым» в Японском море.

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Издание предполагает, что в «неправильном» испытании участвовала ракета 3М-14Т «Калибр-НК», которая «в прошлом использовалась Военно-морским флотом (ВМФ) России для поражения наземных целей во время гражданской войны в Сирии».

The Drive отмечает, что неполадки при испытании оружия случаются достаточно часто и Россия не единственная, которая с ними сталкивается. «Инцидент свидетельствует о важности тщательных испытаний оружия», — заключает издание.

В апреле Минобороны России сообщило, что модернизированный фрегат «Маршал Шапошников» впервые произвел пуск крылатой ракеты «Калибр». В том же месяце РИА Новости, ссылаясь на начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Николая Воскресенского, заявило, что «Маршал Шапошников» универсальной 100-миллиметровой артустановкой А-190 поразил «невидимую» цель в Японском море.