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ФБР рассказало о «российской операции влияния» по дискредитации Байдена

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Руди Джулиани
Руди Джулиани
Фото: Jonathan Ernst / Reutes

Федеральное бюро расследований (ФБР) заявило о том, что в 2019 году предупреждало адвоката тогдашнего американского лидера Дональда Трампа Руди Джулиани о «российской операции влияния» по дискредитации кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным спецслужбы, именно Джулиани был объектом российской операции, которая была направлена на распространение дезинформации. Тем не менее бывший мэр Нью-Йорка проигнорировал предупреждение и не отменил запланированную на декабрь 2019 года поездку на Украину, где он встретился c украинским депутатом, который, по мнению властей США, является «российским агентом».

Ранее в квартире и офисе бывшего адвоката экс-президента Трампа в Нью-Йорке прошли обыски. В ходе них были изъяты электронные носители. По словам представителя юриста Роберта Костелло, ордер на обыск офицерам ФБР был выдан по подозрению в нарушении закона об иностранном лоббировании. Речь идет о деятельности Джулиани на Украине, в том числе проводил ли он незаконное лоббирование в пользу украинских чиновников, пока продолжал расследование, связанное с основным политическим соперником Трампа, Байденом.

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