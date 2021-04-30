Подсчитана сумма страховых выплат по полисам от коронавируса в России

Страховые компании в России выплатили по полисам, покрывающим риски заболевания коронавирусом, больше 2,48 миллиарда рублей за год. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на организации.

Так, средняя цена такой страховки варьировалась от 3,3 до 8,4 тысяч рублей, а размер компенсации по ней — от 2,4 до 43 тысяч рублей. Условия для компенсации также различались: одни гарантировали ее в случае положительного ПЦР-теста, другие — только при госпитализации или серьезном течении заболевания. Отказывали в возмещении в 11,5 процентах случаев, сообщили в Банке России.

Как пояснил заместитель генерального директора страховой компании «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов, отдельные полисы от коронавируса предусматривают выплаты только при госпитализации или долгой нетрудоспособности. Таким образом, по его мнению, компании делают продукт абсолютно невыплатным.

Отмечается, что с увеличением привитых граждан популярность таких полисов будет снижаться. Однако если в будущем будут появляться новые штаммы, от которых существующие вакцины не смогут защитить, то спрос на них может наоборот вырасти.