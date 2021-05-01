Четырехлетняя девочка назвала все химические элементы и установила рекорд мира

Четырехлетняя жительница Катара назвала все элементы таблицы Менделеева за 2 минуты 28 секунд и установила новый мировой рекорд. Об этом сообщает газета The Peninsula Qatar.
Эшал Марва Фирос Хан, ученица современной индийской школы в Дохе, также определила 55 важнейших частей человеческого тела, восемь планет Солнечной системы и 14 премьер-министров Индии в кратчайшие сроки.
Девочка была занесена в Международную книгу рекордов (International Book of Records, один из аналогов Книги рекордов Гиннесса). Школа, гордясь достижениями ученицы, выразила свою признательность и благодарность учителям за их поддержку ребенку на ее пути к международному признанию.
Ранее в американском штате Юта 11-летний ребенок самостоятельно выловил озерную форель и побил собственный рекорд.