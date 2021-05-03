Россия
 
Последние новости
Постпреда России вызвали в ЕС из-за санкций
В Москве оценили перспективы по отмене масочного режима 
Райан Рейнольдс лайкнул фото Дзюбы в костюме Дэдпула
Путин поручил предоставлять россиянам госуслуги ежедневно и круглосуточно
Россиянку обвинили в оскорблении чувств верующих за перформанс с Иисусом Христом
Путин утвердил список поручений для правительства по итогам послания
18-летняя российская фигуристка восхитила подписчиков фото в купальнике
Пашиняна выдвинули на пост премьер-министра Армении
Обозначены сроки ослабления ограничений на въезд в Европу для туристов
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиянки поприседали на камеру на фоне мечети и возмутили мусульман

Перейти в «Мою Ленту»

В Казани участницы спортивного марафона устроили разминку перед мечетью «Кул-Шариф» и возмутили религиозных жителей города, сообщает «Подъем».

Издание разместило видеоролик в своем Telegram-канале. На кадрах несколько девушек в обтягивающих спортивных легинсах приседают на камеру. Оператор снял вид сзади так, что крупным планом показаны женские ягодицы.

Заместитель муфтия Татарстана Рафик Мухаметшин заявил журналистам, что подобные действия неприемлемы. Он назвал произошедшее провокацией. «Они могут ссылаться на светское государство, что хотим, то и делаем, но для религиозного мусульманского сообщества такие формы неприемлемы», — сказал он.

Автор ролика в разговоре с «Подъемом» уточнила, что фон был выбран случайно и непреднамеренно. «Мы разминались на сцене, которая стояла на фоне мечети», — пояснила собеседница издания.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Казани девушки в спортивных легинсах поприседали на фоне мечети «Кул-Шариф»
Россиянка сняла порноролик на священной горе на Бали и оскорбила местных жителей
Россиянки устроили фотосессию топлес у каньона в Дагестане и оскорбили верующих