Россиянки поприседали на камеру на фоне мечети и возмутили мусульман

В Казани участницы спортивного марафона устроили разминку перед мечетью «Кул-Шариф» и возмутили религиозных жителей города, сообщает «Подъем».

Издание разместило видеоролик в своем Telegram-канале. На кадрах несколько девушек в обтягивающих спортивных легинсах приседают на камеру. Оператор снял вид сзади так, что крупным планом показаны женские ягодицы.

Заместитель муфтия Татарстана Рафик Мухаметшин заявил журналистам, что подобные действия неприемлемы. Он назвал произошедшее провокацией. «Они могут ссылаться на светское государство, что хотим, то и делаем, но для религиозного мусульманского сообщества такие формы неприемлемы», — сказал он.

Автор ролика в разговоре с «Подъемом» уточнила, что фон был выбран случайно и непреднамеренно. «Мы разминались на сцене, которая стояла на фоне мечети», — пояснила собеседница издания.