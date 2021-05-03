В российском автобусе среди багажа обнаружили макаку

Полицейские Волгоградской области обнаружили макаку среди багажа в одном из рейсовых автобусов. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по региону.

Как стало известно, автобус следовал из Москвы в Махачкалу. Во время осмотра в багажном отсеке правоохранители обнаружили клетку с обезьяной. Никаких документов на животное у владельца груза — 21-летнего жителя Махачкалы — при себе не было. Сам он рассказал, что купил макаку в Москве по объявлению в интернете и вез к себе домой.

На данный момент животное — предположительно яванскую макаку — осматривают ветеринары. По факту перевозки обезьяны проводится проверка.

В январе спустя почти полгода нашелся кот по кличке Кузя, который в августе прошлого года сбежал из переноски в аэропорту Туношна в Ярославской области. Владелец питомца направлялся из Ярославля в Санкт-Петербург с подругой и котом. После того как путешественники успешно прошли контроль и проследовали на посадку, их неожиданно попросили сдать домашнее животное в багаж. Позже им сообщили, что кот вышиб лбом металлическую решетку переноски и убежал из багажного отделения.