В России за сутки выявлено 7 770 случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 7 770 случаев заражения коронавирусом коронавируса в 82 российских регионах, сообщает в своем Telegram-канале оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Также за последние 24 часа зафиксировано 337 летальных исхода, полностью выздоровели 6 755 человек.

Большинство случаев выявлено в Москве (2050), Санкт-Петербурге (709) и Московской области (220).

Всего с начала пандемии российские медики выявили 4 839 514 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 111 535 летальных исходов.