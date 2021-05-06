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Индия установила новый антирекорд по числу случаев заражения COVID-19

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Фото: DANISH SIDDIQUI / Reuters

Индия установила новый антирекорд по числу случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав страны.

По данным ведомства, за минувшие сутки было зарегистрировано 412,2 тысячи новых заболевших вирусом. Также был установлен антирекорд по числу смертей от коронавируса — за прошедший день скончались 3 980 человек.

Ранее сообщалось, что число новых случаев COVID-19 в Индии вновь начало расти после трехдневного снижения прироста заболевших.

В Индии анонсировали начало вакцинации «Спутником V». Сотрудник индийской компании Dr. Reddy's Laboratories в Хайдарабаде получила первую партию российского препарата и заявила, что местные больницы ждут вторую поставку из России.

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