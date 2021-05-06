Сожжение деревни солдатами вермахта реконструировали в Белоруссии

Реконструкцию сожжения деревни во времена Второй мировой войны провели в Витебской области Белоруссии. Видео выложил на своей странице в Facebook белорус Александр Цвирко. На него обратило внимание издание The Village.

Постановка прошла в мемориальном комплексе «Шуневка» на месте деревни Шуневка, в которой 22 мая 1943 года немцы сожгли местных жителей. На кадрах видно, как актеры в форме солдат вермахта сгоняют женщин к месту казни. Затем вокруг них начинают танцевать девушки с красными платками, символизирующими огонь. В качестве звукового сопровождения идет дорожка с криками, выстрелами и фразами на английском языке.

Как пишут «Витебские вести», театрализованная историческая реконструкция называется «Помните, люди». Она прошла в рамках мероприятий, посвященных Дню Победы, для учащихся гимназии города Полоцка и организаций Докшицкого района. The Village отмечает, что на кадрах среди зрителей учащихся не видно, но есть люди в костюмах — вероятно, чиновники — и милиционеры.

Автор видео отметил, что мероприятие было хорошо подготовлено. «Цель — почтить память погибших. Относиться к этому можно по-разному», — написал он, добавив, что трагические события забывать нельзя. В то же время другие пользователи Facebook в основном оставили негативные комментарии под постом. Они назвали постановку ужасом, плясками на костях и мерзостью.