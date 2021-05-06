Эксперт рассказал о ворующих трафик приложениях для смартфона

Большинство приложений в фоновом режиме получают обновления, синхронизируют данные и направляют телеметрии, так как данные пользователей приносят доход при монетизации мобильных приложений. Об этом агентству «Прайм» рассказал

заместитель технического директора по развитию бизнеса группы ИБ-компаний Angara Руслан Косарим.

По его словам, в частности, игры и приложения для фитнеса пересылают разработчикам «намного больше информации, чем мы могли бы представить».

Эксперт пояснил, что существуют два типа мобильных приложений: легальные указывают собираемую информацию в политике конфиденциальности и предлагают подтвердить согласие на использование. Вредоносные программы могут появляться на устройстве после посещения запрещенных web-ресурсов или установки приложений из непроверенных источников.

Лучшим способом обезопасить себя от воровства трафика является установка на гаджете антивирусной программы, указал Косарим.

В марте исследователи компании Check Point Research раскрыли 10 опасных приложений, доступных для загрузки на смартфоны с операционной системой Android. По словам специалистов, в программах найден дроппер Clast82 — вредоносное программное обеспечение, созданное для доставки по сети других опасных приложений с целью установить их на телефон жертвы. Он успешно обошел встроенные проверки официального магазина приложений Google Play. Жертвам могли загрузить на устройства программы, обеспечивающие полный контроль над смартфоном и доступ к банковским приложениям. Исследователи обнаружили, что хакер использовал сторонние ресурсы Firebase и Github, чтобы встроенная защита от Google не заподозрила вреда.

Ранее доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев призвал россиян удалить несколько приложений из памяти смартфона. По его словам, это необходимо сделать в случае, если гаджет начал медленнее работать. Тогда стоит очистить оперативную память для его защиты. Самый легкий способ вернуть скорость работы телефона — воспользоваться встроенными средствами очистки памяти в системных настройках.