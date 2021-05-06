Туркменских ветеранов вынудили заплатить за подарки от президента

Туркменских ветеранов Великой Отечественной войны вынудили самостоятельно заплатить за подарки, которые по традиции им вручат ко Дню Победы от имени президента Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщает «Радио Азалтык» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

По данным издания, такая практика продолжается в стране второй год подряд. В частности, в 2020 году победителям преподнесли к 9 мая памятную медаль и 200 манатов (около 4,2 тысячи рублей). В текущем году о такой практике сообщили родственники ветеранов-тыловиков в Фарапском этапе Лебапского велаята.

Помимо этого от пожилых людей потребовали оформить необходимые бумаги по социальному обеспечению. Утверждается также, что часть взносов за подарки чиновники удержали на нужды, не связанные с организацией праздника. Официально власти страны эту информацию не подтвердили.

Ранее власти Белоруссии отказались от единовременных выплат ветеранам Великой Отечественной войны в честь Дня Победы. Они не пояснили причины такого решения, но отметили, что в предыдущие годы материальная помощь участникам Великой Отечественной войны была нерегулярной.