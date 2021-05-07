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Из Национальной библиотеки Испании пропали пять книг Галилея

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Фото: Sergio Perez / Reuters

Из Национальной библиотеки Испании пропали пять книг итальянского ученого Галилео Галилея, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство культуры.

В библиотеке не могут найти почти 15 тысяч книг и документов, внесенных в базу. Из них особую ценность представляют 54 — их стоимость превышает пять тысяч евро. Большая часть из них пропала в 1980-1990-х годах, главным образом во время кражи 1987 года, говорится в апрельском отчете библиотеки.

Список всех ценных пропавших книг был передан Национальной полиции.

В ноябре 2020 года сообщалось, что в библиотеке Кембриджского университета пропажу рукописей английского натуралиста Чарльза Дарвина заметили спустя 20 лет. Предполагается, что две записные книги, а также набросок Дарвина «Древо жизни» (датируется 1837-м) украли. Это могло произойти еще 20 лет назад — именно тогда записные книги видели в последний раз. Пропажу обнаружили только этой осенью: 20 октября сотрудники библиотеки обратились в полицию. Правоохранительные органы уже уведомили об этом Интерпол.

Газета отмечает, что рукописи в последний раз видели в ноябре 2000 года. Не обнаружив книг на том же месте в январе 2001-го, персонал предположил, что их просто убрали в другой раздел архива.
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