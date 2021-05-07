Роскосмос опубликовал карту падения неуправляемой китайской ракеты

Роскосмос опубликовал карту зон возможного падения ступени китайской ракеты Long March 5B, которая неуправляемо сходит с орбиты. Согласно карте, доступной на странице госкорпорации во «ВКонтакте», аппарат может войти в атмосферу Земли на одном из восьми витков, которые будут сделаны ступенью ночью 9 мая по московскому времени.

Данные о траектории ступени ракеты были собраны и проанализированы Главным информационно-аналитическим центром Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве. Объект теряет высоту орбиты. За сутки апогей (дальняя от Земли точка орбиты) уменьшился на 18 километров и составляет в данный момент 267 километров, а перигей (ближняя к Земле точка орбиты) — на три километра до 156 километров. По расчетам, объект может войти в атмосферу Землю над Тихим океаном.

По словам официальных лиц Китая, большая часть обломков китайской ракеты «Чанчжэн-5B» сгорит при входе в атмосферу, поэтому риск ущерба от их падения на Землю очень невысок. Точно определить место ее падения можно будет только за несколько часов до этого, что пока невозможно из-за высокой скорости объекта.