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Синоптик опроверг прогноз о «красной жаре» в России

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Весна в России
Весна в России
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Синоптик Евгений Тишковец опроверг прогноз Гидрометцентра о «красной жаре» предстоящим летом. Об этом он заявил в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам эксперта, в России температура будет колебаться в рамках климатической нормы. «Пока рано говорить об июне. Это очередная ерунда, которую распространяет непонятно кто. Лето будет нормальное, умеренное, тёплое, в рамках климатической нормы», — высказался специалист.

Кроме того, Тишковец отметил, что уже в начале следующей недели в Россию придет лето — ожидается потепление до 19-21 градусов выше ноля днем и до плюс 4-6 градусов ночью, а к середине недели температура повысится до 21-23 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о повышении в Северном полушарии средней температуры воздуха с мая по июль на 70 процентов. По его наблюдениям, карта прогноза Всемирной метеорологической организации (ВМО) окрашена красным, что означает жаркое лето.

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