Диетолог назвала улучшающие работу сердца и пищеварения сухофрукты

Диетолог-эндокринолог Анастасия Калмурзина назвала сухофрукты, которые улучшают работу сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. По словам врача, этими качествами обладает чернослив, передает РИА Новости.

Специалист пояснила, что пользу лакомства для сердца объясняет наличие в нем витаминов, а также калия, кальция, магния, цинка, пектина и клетчатки. «Если человек здоров, чернослив каждый день употреблять можно: он повышает аппетит, и одновременно является хорошим натуральным лекарством для лечения хронических запоров», — рассказала эксперт.

По словам Калмурзиной, в день можно употреблять до 10 штук чернослива. При этом он не рекомендован людям с диабетом и кормящим матерям — в этих сухофруктах много сахара и веществ, которые вызывают у детей вздутие живота и диарею.

Ранее диетолог Светлана Фус рассказала, что регулярное употребление сельди положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы и щитовидной железы. По ее словам, эта рыба содержит необходимые организму витамины, минералы, аминокислоты и полезные жиры.