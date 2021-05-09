Брата Елизаветы II обвинили в попытке продать встречу с Путиным

Двоюродного брата королевы Великобритании Елизаветы II, принца Майкла Кентского обвинили в попытке продать возможность встречи с Владимиром Путиным, сообщает ВВС со ссылкой на Sunday Times.

Журналисты британского издания провели расследование, в рамках которого под видом представителей частной компании встретились с Кентским. На встрече им сообщили, что принц может представить их Путину. Цели такого представления остались неясны. Друг Кентского, маркиз Рединг, позже описал его как «неофициального посла королевы в России». Рединг добавил, что Кентский может оценить свой пятидневный визит в Россию для протекции примерно в 50 тысяч фунтов стерлингов. Либо он может за 200 тысяч долларов записать видеообращение с рекомендацией частной компании.

78-летний принц Майкл отверг эти обвинения. Его официальный представитель отметил, что подобное Кентский не хотел бы выполнять и не смог бы этого сделать. Такие встречи, по его словам, невозможны без согласия британского посольства и содействия Российско-Британской Торговой палаты. Кроме того, прессе напомнили, что Кентский не встречался с Путиным с 2003 года.

Сам маркиз Рединг позднее также сказал, что во время встречи с репортерами ошибся и сделал нереалистические обещания, по поводу которых искреннее сожалеет.